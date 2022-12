Capodanno in piazza a Terni con Le Vibrazioni | Il programma - Tuttoggi

Capodanno in piazza a Terni con le Vibrazioni e la Zio Command Band. Il programma dell'evento di fine anno

“Il 31 dicembre finalmente si torna in piazza a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. A Terni, nella centralissima piazza Europa, si potrà aspettare il 2023 con un evento gratuito, pensato per coinvolgere giovani e famiglie in serenità e spensieratezza, tra le installazioni luminose che già da qualche settimana abbelliscono il centro cittadino”. Sono le parole dell’assessore agli eventi natalizi Stefano Fatale che sottolinea come il concerto in piazza di Capodanno rappresenti al meglio, insieme ai tanti eventi del 2022, la grande voglia di Terni e dei ternani di stare insieme dopo le restrizioni della pandemia. “Un evento che segue quello del Capodanno Rai del 2022 e che vuol dare continuità al progetto di un centro cittadino da vivere in tutti i periodi dell’anno e sempre più attrattivo anche per chi viene da fuori”.

Concerto di Capodanno in piazza con Le Vibrazioni, il programma

Protagonista del concerto del 31 dicembre sarà uno dei più amati gruppi italiani, Le Vibrazioni. La formazione, capitanata da Francesco Sarcina, ha già promesso sui social un concerto capace di dare il via ad “un anno pieno di musica”. Nel corso del concerto che inizierà alle ore 23, la band proporrà tutti i suoi maggiori successi, i pezzi che hanno segnato una straordinaria carriera ultraventennale: da Vieni da me a Raggio di sole, Ovunque andrò, Portami via, Cambia, Dov’è fino al recente Tantissimo, con cui hanno preso parte all’ultima edizione del festival di Sanremo.