Cantamaggio, vince il carro di Arrone con “Armonie de maggiu”

Archiviata la 127esima edizione del Cantamaggio, già si guarda al prossimo anno. Si punta all'area dell'ex bocciofila Prampolini

Chiusa con successo la 127esima edizione del Cantamaggio di Terni. Molti i ternani e non solo che, muniti di ombrelli ed impermeabili, hanno assistito alla sfilata e alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2023.

La giuria tecnica ha assegnato tre premi. Primo classificato è stato Arrone con “Armonie de maggiu” del gruppo giovani maggiaioli arronesi. Secondo posto per il carro “Momentu d’amore” del gruppo Polymer – Pallotta – Sabbione. Terza posizione per il carro “E sarà ancora primavera” del gruppo maggiaiolo “Gli innamorati del Cantamaggio Casali – Cesi”. Quarto posto, a pari merito, è andato in ordine alfabetico al gruppo Lu Riacciu con “Cantamaggio de sempre e per sempre”, al gruppo teatrale Le Maceole di Montecastrilli, con “Matrimonio de primavera e l’utopia se avvera”, e al gruppo San Giovanni con “Il risveglio (Lu risceju)”.

La giuria della critica ha assegnato il premio a Arrone con “Armonie de maggiu” dei giovani maggiaioli arronesi. E poi ancora il premio “Augusto Mori 2022” speciale maggiaiolo doc è andato a Romeo Vellenelli del gruppo Lu Riacciu, mentre il premio “Augusto Mori 2023” speciale maggiaiolo doc è andato a Renzo Lunetta del gruppo Polymer.

Sul carro allegorico vincitore di Arrone dominava un sorridente vecchio suonatore che ricordava di amare la vita, ma impoverito e depredato da nugoli di uccelli rapaci, simbolo degli ideali errati dell’uomo.

Il presidente del’Ente Cantamaggio ternano, Maurizio Castellani, si dice molto soddisfatto della 127esima edizione. “Come ogni anno – spiega Castellani – non sono mancate le difficoltà, ma quello che conta sono i risultati. Sabato sera i carri erano tutti meravigliosi ed ognuno ha espresso, attraverso la creatività, temi riguardanti l’attualità e la storia passata. Ci auguriamo che per il prossimo anno ci venga messa a disposizione dal Comune l’area dell’ex bocciofila Parampolini affinchè si possa dare vita ad un vero e proprio cantiere del Cantamaggio. Intanto a giugno si terrà una vera festa di chiusura del Cantamaggio ternano”.