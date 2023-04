Cantamaggio, ecco i vincitori del concorso delle canzoni maggiaiole

Al via le iniziative del Cantamaggio in attesa della sfilata dei carri del 30 aprile. Ecco le canzoni premiate mercoledì al "Secci"

E’ stata l’undicesima edizione del concorso delle canzoni maggiaiole “Giuseppe Capiato” al teatro Secci di Terni ad aprire la 127esima edizione del Cantamaggio di Terni. Un evento che si concluderà il 7 maggio e che vedrà il suo clou, come da tradizione, domenica 30 aprile con la sfilata dei carri allegorici per le vie del centro. In caso di maltempo la sfilata verrà posticipata a sabato 6 maggio.

In tanti hanno preso parte alla competizione canora. “E’ stata una grande soddisfazione – sottolinea il presidente dell’Ente Cantamaggio, Maurizio Castellani – vedere il teatro Secci così pieno di persone. Questo rafforza il mio concetto quello di far conoscere il Cantamaggio ternano oltre i confini regionali e dare una spinta concreta a far vivere la tradizione in un grande museo”.

Per quanto riguarda i vincitori delle canzoni a tema legati ai carri allegorici in concorso questi sono i risultati: prima classificata è stata la canzone “Storia de na favola” del gruppo maggiaiolo Lu Riacciu, cantata da Simona Sciò degli autori Roberto Crobu (anche compositore) e Alfonso Lauro; secondo piazzamento per la canzone “E allora!” del gruppo maggiaiolo Casali-Cesi, interpretata da Cristian Astolfi e Cecilia Michelangeli degli autori Fabio Di Lazzaro e Giovanni De Rosa, compositore Guido Massarelli; ad arrivare terza è stata la canzone “Semo ternani sfegatati” del ruppo maggiaiolo “Le maceole” di Montecastrilli, cantata da Eugenia Scepi e Fabrizio Rosati dell’autore Fabrizio Rosati, compositore Piero Carsili.

Poi ci sono stati i vincitori delle canzoni a tema libero, che ha visto al primo posto “Interamna”, con il cantante, autore e compositore Lorenzo Melari; secondo classificato “Canto”, interpretata da Irene Grillo, autore Stefano Massoli, compositori Stefano Massoli e Irene Grillo; terzo posto per “Aria de maggiu” del gruppo maggiaiolo Polymer-Pallotta-Sabbione, cantata Andrea Guerrini, autore Lucrezia La Bella e compositore Cristian Susanna.

Nel corso della serata sono stati consegnati anche i premi speciali. Quello per il migliore testo è andato alla canzone “Lu concerto de la pace” interpretata da Paolo Conti del Gruppo maggiaiolo Arrone, autore Vairo Serafini e compositore Alessio Aiani. Il premio per la migliore musicalità (scelto dall’orchestra Cantamaggio) è adato alla canzone “Canto” interpretata da Irene Grillo, autore Stefano Massoli, compositori Stefano Massoli e Irene Grillo. Il premio “Sergio Centanni” per la migliore interpretazione è andato a Irene Grillo. E, ancora, il premio alla memoria di Carlo Corniolo (scelto dalla sala stampa) è andato alla canzone “È arrivata primavera” del gruppo maggiaiolo Polymer-Pallotta-Sabbione cantato da Andrea Guerrini, autore Lucrezia La Bella e compositore Cristian Susanna. Infine, ad aggiudicarsi il premio per la miglior musica è stato “Azzurro cielo” cantata da Giulia Muti che va al compositore Alessandro Silvestrelli del gruppo maggiaiolo San Giovanni.