Cane smarrito in via Cave, la polizia lo riconsegna al proprietario

Allarme di una cittadina che ha visto l'animale da solo

Erano le 7 del mattino quando gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno sono stati contattati da una cittadina, la quale ha riferito di aver notato un cane – razza pastore australiano – che, pericolosamente, si aggirava disorientato ed impaurito tra le auto in transito lungo via Cave. Giunti immediatamente nel luogo segnalato, gli operatori hanno avvicinato il cane e, dopo averlo tranquillizzato e aver constatato che non era ferito, hanno allertato il veterinario della USL che si è portato sul posto per il controllo del microchip.

Proprietario informato

Grazie all’accertamento, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità del proprietario che, informato del ritrovamento, si è portato sul posto per recuperare il suo amico a quattro zampe. Sollevato, l’uomo ha quindi ringraziato gli agenti e il veterinario della USL per l’aiuto e la professionalità.