Parco Canapè chiuso per una settimana: "Necessaria sicurezza"

Il punto sulle azioni del verde pubblico

Chiuso parco canapè fino al 29 novembre. “A seguito della eccezionale ondata di maltempo che in questi giorni si è abbattuta sulla città, si sono rese necessarie accurate verifiche ed interventi di manutenzione straordinaria al Parco dei Canapè al fine di garantire la massima fruibilità e sicurezza dell’area verde.

E’ stata pertanto disposta la chiusura del parco sino al pomeriggio di martedì 29 novembre“.

L’attenzione al verde pubblico

Il Comune fa sapere che l’attenzione al verde pubblico viene da sempre considerata una priorità. “Tracciando un primo bilancio, possiamo dire che questa Amministrazione ha provveduto a piantare oltre 130 nuovi alberi. Ricordiamo la straordinaria operazione di potatura delle alberature lungo viale Firenze, che non veniva più effettuata da anni, e che ci ha permesso di mettere il sicurezza la strada e al tempo stesso tutelare al meglio la salute della pianta. Il Comune di Foligno gestisce oltre 565mila metri quadri di aree verdi, e 25mila metri di siepi in tutto il territorio comunale. In questi anni siamo passati da un totale di 69 aree verdi con 237 giochi ad un totale di 73 aree verdi a 259 giochi di cui 11 di tipo inclusivo”.