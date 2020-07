Campeggio Monte Alago, il Comune cerca un gestore

Pubblicato nel sito del Comune di Nocera Umbra, l’avviso di gara per l’affidamento del Campeggio in località Monte Alago.

Campeggio, le caratteristiche

Il campeggio si estende su un’area di 8000 metri quadrati, dove sono presenti un immobile con servizi igienici e docce, piazzole e aree sosta con punti elettrici disposti su 4 gradoni che si affacciano sul verde del monte Alago godendo del panorama. Per i prossimi giorni, sui prati del Monte Alago, è previsto anche l’allestimento del percorso dell’Oasi del Respiro dove sarà possibile passeggiare, e fare sport, respirando l’aria purissima immersi nel verde della natura.

Le offerte

Le offerte di gara dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Nocera Umbra entro le ore 10.00 del 27.07.2020. Tutte le informazioni nel sito del Comune di Nocera Umbra

Il sindaco e l’assessore

“Grande soddisfazione ed impegno per questa iniziativa. Un bando fortemente voluto dall’Amministrazione per rendere finalmente fruibile un luogo bellissimo di proprietà comunale che ha attraversato negli anni molteplici vicissitudini. Stiamo mettendo in campo tutte le possibili situazioni di rilancio turistico, ed economico, puntando sulle nostre grandi ricchezze naturali“, hanno detto il sindaco Giovanni Bontempi e l’assessore Alberto Armillei.