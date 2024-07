"Camminiamo insieme": il progetto della San Vincenzo de' Paoli per le famiglie in difficoltà - Tuttoggi.info

“Camminiamo insieme: famiglia, amicizia, speranza”: è questo il progetto dell’associazione San Vincenzo de’ Paoli di Terni a sostegno delle famiglie indigenti, finanziato dalla Fondazione Carit con un contributo di 47.000 euro.

Il progetto mira a restituire dignità alle persone in difficoltà, a restituire alle famiglie in crisi economica ed esistenziale serenità e fiducia nel futuro attraverso il sostegno morale ed economico.

Il contributo sarà utilizzato per il pagamento di utenze e affitti, per le spese condominiali, per l’acquisto di generi alimentari, medicinali, libri di testo, per i servizi di mensa e trasporto scolastico.

Al centro del progetto, inoltre, occasioni di integrazione, come la tradizionale Festa della Befana rivolta a bambini e anziani.