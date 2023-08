Camion in fiamme, traffico in tilt sulla E45 - Tuttoggi.info

Autoarticolato che trasportava materiale tessile in fiamme sulla E45, sul posto i vigili del fuoco di Terni

Traffico in tilt per quasi due ore lungo la E45 mercoledì pomeriggio a causa dell’incendio di un mezzo pesante nei pressi dell’uscita per Montecastrilli, in direzione nord.

La circolazione in direzione nord, dal km 10,500 al km 14,700, è stata deviata verso la viabilità adiacente, con indicazioni in loco. L’allarme è scattato intorno alle 18.30, con la circolazione veicolare che è tornata alla viabilità soltanto un paio di ore dopo.

Nel dettaglio, un autoarticolato che trasportava materiale tessile è stato avvolto dalle fiamme nella parte anteriore. L’intervento sul posto dei vigili del fuoco di Terni ha scongiurato il propagarsi dell’incendio alla parte posteriore salvando anche il prezioso carico.