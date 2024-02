Camion di traverso sul raccordo Terni-Orte, serve la gru - Tuttoggi.info

Vigili del fuoco in azione sul Rato per un incidente che ha visto coinvolto un camion. Autista soccorso dal 118

I Vigili del fuoco del distaccamento di Amelia stanno intervenendo sul raccordo Terni-Orte, al km 29+300 direzione Terni, per la rimozione di autoarticolato che ha sbandato. Il pesante mezzo mentre percorreva la strada extraurbana ha improvvisamente sbandato intraversandosi parzialmente sul bordo della strada. Illeso il conducente che comunque ha fatto ricorso ai sanitari del 118 intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso. Una volta giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e l’area circostante in attesa dell’arrivo di una gru per le operazioni di rimozione. Traffico regolare su due corsie. Sul posto si sono portati anche i Carabinieri di Amelia.