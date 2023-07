Cambio al comando dei carabinieri di Bastia, arriva il maresciallo capo Claudio Parafioriti - Tuttoggi.info

Sostituisce il luogotenente Colella, il grazie e il benvenuto del sindaco Lungarotti

Il sindaco Paola Lungarotti dà il benvenuto al neo comandante della locale stazione dei Carabinieri, maresciallo capo Claudio Parafioriti e ringrazia il predecessore Gennaro Colella.

Il luogotenente Colella è stato trasferito al comando provinciale a Perugia; al suo posto il maresciallo capo Claudio Parafioriti, quarantaduenne originario della provincia di Messina, già vicecomandante della Stazione di Spello e da alcuni anni impiegato presso il Nucleo Investigativo di Perugia.

“A nome dell’Amministrazione comunale e della città di Bastia gli auguri più sinceri di un ottimo lavoro al neo – comandante Parafioriti. Per la sua nuova attività operativa nel territorio comunale l’augurio di una proficua collaborazione sempre per il benessere e per la sicurezza del nostro territorio. Un grande ringraziamento al Luogotenente Gennaro Colella per il suo operato e per la partecipazione attiva anche negli incontri con la cittadinanza. A lui i migliori auguri per il nuovo percorso che lo attende”, le parole del sindaco Paola Lungarotti