Cambiano gli orari dell'Ispettorato Micologico di Terni - Tuttoggi

L’ispettorato micologico del dipartimento di Prevenzione dell’azienda Sanitaria informa che a partire da giovedì 1 ottobre al 30 novembre 2020 saranno attivi i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati sia al commercio che per i raccoglitori privati.

A Terni l’accesso al servizio in questi giorni è stato riorganizzato con alcune variazioni. Il nuovo orario di apertura al pubblico, consultabile nel sito web dell’azienda sanitaria, è il seguente:



DISTRETTO DI TERNI

Sede centrale Azienda Usl Umbria 2, viale Bramante, Terni

Per i raccoglitori privati dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:30 alle ore 16:30 e il sabato dalle ore 12:30 alle ore 13:30 fino al termine della stagione micologica del 30.11.2020.Largo Manni nuovo mercato coperto, Terni

Dal lunedì al Sabato, dalle ore 08:00 alle ore 09:00 fino al termine della stagione micologica del 30.11.2020 presso il Nuovo Mercato Coperto di Largo Manni in Terni esclusivamente per rilascio della necessaria certificazione dei funghi freschi spontanei destinati al commercio.

Gli orari delle altre sedi (Narni e Amelia, Foligno, Spoleto, Orvieto, Valnerina) sono consultabili nella home page del sito web istituzionale dell’Azienda Usl Umbria 2: www.uslumbria2.it

INDICAZIONI UTILI DALL’AZIENDA USL UMBRIA 2

L’Azienda Usl Umbria 2 raccomanda alla popolazione di:

-Non consumare funghi che non siano stati controllati da un micologo professionista.

-Raccogliere i funghi si, consumare i funghi sì, ma con cautela e soltanto dopo averli fatti controllare presso l’Ispettorato micologico delle Asl.

E’ da alcuni decenni che sono stati istituiti nelle Aziende Sanitarie gli Ispettorati Micologici, presso i quali tutti i cittadini possono rivolgersi per sottoporre al controllo i funghi coltivati, in modo da poterli consumare in tutta tranquillità.

Negli ispettorati operano i micologi che, nel periodo di raccolta, di norma nei mesi di settembre – ottobre e novembre, ad orari prestabiliti, eseguono il controllo delle specie fungine fresche spontanee, verificando GRATUITAMENTE la commestibilità dei funghi raccolti, fornendo anche informazioni e consigli sulle precauzioni da usare nel consumo dei funghi.

In caso di evidenti disturbi, dopo il consumo di funghi, è opportuno pensare sempre ad una possibile intossicazione e rivolgersi immediatamente al Pronto Soccorso più vicino: le cure, se praticate tempestivamente, possono salvare la vita.

Gli esperti ispettori micologi dell’Azienda Usl Umbria 2 hanno svolto in questi anni numerose consulenze in seguito di intossicazione da funghi.

Si tratta di persone/raccoglitori che dopo aver mangiato i funghi presso la propria abitazione hanno dovuto far ricorso alle cure mediche ospedaliere.

Di funghi si muore oggi come in passato: la conoscenza e l’applicazione di pochi e semplici consigli, consentirà il consumo sicuro di un prelibato frutto della terra.