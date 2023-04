Calvi e Polino: gli unici Comuni del ternano con 0 emigrati - Tuttoggi.info

Calvi e Polino: i Comuni ternani con zero emigrati nel 2022; "A Calvi la popolazione è in costante aumento".

Calvi dell’Umbria e Polino sono gli unici Comuni del ternano dove non si registrano fenomeni di emigrazione.

A dichiararlo, in un comunicato, l’Amministrazione comunale, sottolineando che, secondo i dati Istat, il ternano nel suo complesso, nel 2022, ha visto emigrare circa dieci residenti ogni settimana in quasi tutti i Comuni.

“A Calvi – riferisce il Comune – la popolazione è in costante aumento. Il dato si aggiunge a quello sui rifiuti: Calvi è stato premiato per il quarto anno consecutivo da Legambiente come Comune ‘riciclone'”.

“Questo risultato è stato ottenuto grazie ad iniziative virtuose per un ambiente pulito e libero dai rifiuti, ispirato ad un’etica ecologica e a scelte di vita biocompatibili. Tutto questo fa di Calvi la porta felice dell’Umbria”.