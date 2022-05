Il verdetto arriva poco dopo le 4.30. La Parte de Sopra è la vincitrice del Calendimaggio di Assisi 2022.

L’albo d’oro della Festa di Assisi, al netto di due non assegnazioni e un ex aequo, conta 34 vittorie per la Nobilissima Parte de Sopra, che si è aggiudicata le ultime tre edizioni della Festa. Ferma a 30 per la Magnifica Parte de Sotto. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)