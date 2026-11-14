Calendario dell'Avvento al Rovescio con la CRI tifernate - Tuttoggi.info

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Calendario dell’Avvento al Rovescio con la CRI tifernate

Redazione

Calendario dell’Avvento al Rovescio con la CRI tifernate

Sab, 14/11/2026 - 16:27

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Dopo il successo dell’edizione 2025, il Comitato di Città di Castello della Croce Rossa Italiana ripropone con entusiasmo la nuova campagna solidale per il periodo natalizio denominata Calendario dell’Avvento al Rovescio 2026.

L’iniziativa si svolgerà dal 1° al 20 dicembre e avrà l’obiettivo di raccogliere beni di prima necessità da destinare alle famiglie in difficoltà del territorio dell’Alto Tevere umbro.

Il Calendario dell’Avvento al rovescio capovolge la tradizione. Non si riceve un dono, ma si dà un bene. Ad ogni giorno dell’avvento corrisponderà un prodotto da inserire in un contenitore dedicato che, il 20 dicembre, diventerà un “pacco solidale” da donare.

È un progetto innovativo che si propone di coinvolgere la comunità in un gesto di solidarietà quotidiana. Chiunque vorrà partecipare all’iniziativa dovrà munirsi di uno scatolone e seguire le indicazioni del Calendario. Ogni giorno, dal 1° al 20 dicembre, i partecipanti saranno invitati a raccogliere un prodotto, scelto dalla lista pubblicata sulla locandina (reperibile sulle nostre pagine Facebook ed Instagram).

Ogni pacco raccolto sarà successivamente distribuito alle famiglie del comprensorio altotiberino che si trovano in difficoltà economica/alimentare, così da permettergli di trascorrere serenamente le festività.

L’iniziativa intende coinvolgere i cittadini e le realtà del territorio che vorranno aderire al progetto (scuole, aziende, ecc.), rafforzando così il legame tra le generazioni e il senso di comunità.

Si è deciso di non specificare le quantità di prodotto così da lasciare libertà ad ognuno di poter partecipare all’iniziativa donando ciò che può e, allo stesso modo, non sarà obbligatorio completare totalmente il calendario in quanto, come affermò il nostro fondatore Henry Dunant, “tutti possono, in un modo o nell’altro, ciascuno nella sua sfera e secondo le sue forze, contribuire in qualche misura a questa buona opera”.

A partire dal 21 al 24 dicembre tutti coloro che avranno aderito all’iniziativa potranno portare il pacco solidale presso la sede della Croce Rossa Italiana di Città di Castello ubicata in Via Luigi Angelini n. 20 (dalle ore 15:00 alle 19:00). Potranno essere, altresì, richieste informazioni sull’iniziativa oltre a quelle relative al ritiro a domicilio chiamando o scrivendo un messaggio su whatsapp ai numeri dedicati 3406935137 Elena / 3386282964 Simone o inviando una mail all’indirizzo sviluppo.cittadicastello@umbria.cri.it.


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