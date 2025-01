Caldaia guasta, scuola elementare chiusa oggi a Montefalco - Tuttoggi.info

La scuola primaria “Buozzi” di Montefalco rimarrà chiusa oggi (venerdì 10 gennaio) a causa della rottura della caldaia. La notizia della chiusura è iniziata a circolare sui social network nella serata di ieri, con il Comune di Montefalco che ha poi pubblicato l’ordinanza di chiusura.

“Preso atto che in data 09/01/2025 – si legge nell’ordinanza – è stato segnalato un guasto alla caldaia che alimenta il sistema di riscaldamento della scuola primaria “B. Buozzi” di Montefalco; Accertato, a seguito di interlocuzione con il Responsabile dell’Area Tecnica, che tale rottura pregiudica l’impianto di riscaldamento e che i tempi stimati per la riparazione sono stimati in 24 ore; Considerato che il suddetto guasto non consente l’attivazione dell’impianto di riscaldamento e di acqua calda dell’edificio scolastico non garantendo l’idoneo riscaldamento degli ambienti indispensabile allo svolgimento dell’attività didattica; Ritenuto, necessario di dover disporre la chiusura temporanea del predetto edificio al fine di evitare disagi alla salute degli alunni e personale docente non, e pertanto sospendere le attività didattiche della scuola B. Buozzi per il tempo necessario alla messa in funzione dell’impianto ed in particolare per l’intera giornata del 10 gennaio 2025 salvo proroghe; Ritenuto necessario, altresì, provvedere con urgenza alla risoluzione del guasto all’impianto di riscaldamento; Attesa l’urgenza e l’indifferibilità del presente provvedimento; Attesa la propria competenza per l’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 54 del Dlgs 267/2000; ORDINA La chiusura della Scuola primaria B. Buozzi dell’Istituto comprensivo Melanzio Parini di Montefalco con la conseguente interruzione dell’attività scolastica per il tempo necessario alla messa in funzione dell’impianto di riscaldamento e pertanto per l’intera giornata del 10 gennaio 2025 salvo proroghe al fine di consentire l’intervento urgente di riparazione del guasto”.