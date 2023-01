Calciomercato Perugia, vendere per cambiare in attacco e a centrocampo

Si cerca una destinazione per Melchiorri, Strizzolo piace a Modena e Sudtirol | Svincolati tre giocatori biancorossi

La priorità del ds del Perugia, Renzo Castagnini, è vendere, per poter cambiare qualcosa in attacco e a centrocampo e rendere così più competitivo il Perugia nella corsa salvezza.

C’è da sfoltire soprattutto la rosa degli attaccanti. Numerosa e poco prolifica. Si prova ancora a piazzare Melchiorri, il cui trasferimento in estate è saltato. Operazione non semplicissima anche nella finestra d’inverno del calciomercato, e non perché il Cigno di Treia non abbia estimatori. Il problema, semmai, è l’ingaggio, proibitivo per la maggior parte dei club di C. E il fatto che Melchiorri senta di poter giocare ancora in B, non gradendo le destinazioni in C che gli si sono prospettate. In particolare, Pescara e Ancona vorrebbero averlo per tentare con lui la risalita. Il Palermo, a cui era stato offerto, non sembra invece interessato.