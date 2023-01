Calciomercato, il Grifo contende a De Rossi un giovane lanciato da Mou

Perugia in vantaggio sulla Spal per avere in prestito Giacomo Faticanti, il mediano fatto esordire nella Roma in Europa League

Calciomercato, il Grifo contende alla Spal di De Rossi… il nuovo De Rossi. Si tratta di Giacomo Faticanti, primavera della Roma, che Mourinho ha fatto esordire in prima squadra contro l’Helsinki, in Europa League.

Il mediano difensivo, classe 2004, per le sue caratteristiche in fase di interdizione e per la capacità di far ripartire le azioni viene paragonato proprio a De Rossi. L’attuale allenatore della Spal è il mito calcistico del giovane di Sora, cresciuto nel vivaio del Frosinone e poi approdato alle giovanili della Roma, squadra di cui è tifoso sin da bambino.