Calciomercato Grifo, ufficiale Casasola | Altri due colpi per Castori

Chiusa la trattativa per portare a Perugia l’esterno destro voluto da Castori.

Cresciuto agonisticamente nelle giovanili del Boca Juniors, Casasola è passato nell’estate del 2014 al Fulham. Il 31 agosto passa al Como, sotto il controllo della Roma che non poteva ancora tesserarlo. Alla fine si ritrova sull’altra sponda del Tevere. Nella stagione 2019-2020 ha fatto parte della rosa della Lazio con cui vince la Supercoppa italiana 2019. Nell’ultimo anno, in prestito, ha indossato in B le maglie di Frosinone e Cremonese.

Casasola raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro di Pieve di Cadore. Dove è atteso nelle prossime ore anche il portiere, di proprietà della Juventus, Stefano Gori. A cui potrebbe aggiungersi Matosevic del Cosenza in caso dedl probabile addio di Cjichizola.

In attesa di portare a Castori il nuovo attaccante, il Perugia chiude anche per il giovane difensore centrale Stipe Vulikic, in uscita dal Hrv Dragovoljac.

