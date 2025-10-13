 Calcio balilla, i veterani di Terni sono Campioni d'Italia - Tuttoggi.info
Calcio balilla, i veterani di Terni sono Campioni d'Italia

Redazione

Calcio balilla, i veterani di Terni sono Campioni d’Italia

Calcio balilla, la squadra di Terni è campione d'Italia nella categoria veterani. Ecco i podi di tutte le serie
Lun, 13/10/2025 - 12:38

Si è conclusa la spettacolare edizione 2025 del Campionato italiano a squadre di calcio balilla, promosso dalla FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali in collaborazione con la LICB Lega Italiana Calciobalilla e con il patrocinio della Regione Lazio. La Città di Anagni ha ospitato l’evento che ha visto oltre 400 giocatori, provenienti da tutta Italia, sfidarsi con grande sportività per i titoli nazionali. Il campionato ha confermato la vitalità del calcio balilla come sport riconosciuto, inclusivo e altamente competitivo. Le sfide sono state intense in tutte le categorie e sono culminate con la premiazione delle squadre vincitrici.

Di seguito, i podi completi:

Serie A: 1. Aranova, 2. Arzachena, 3. Aprilia.

Serie B: 1. San Martino, 2. Casarano, 3. Altopascio.

Serie C: 1. Fregene, 2. San Valentino Torio, 3. Tor Vergata.

Femminile: 1. Cecchignola, 2. Genova, 3. Torino.

Veterani: 1. Terni, 2. Cecchignola, 3. Matera.

La Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali ha espresso grande soddisfazione per la riuscita tecnica e organizzativa della manifestazione.

Nicola Colacicco, responsabile FIGeST per il calcio balilla, ha commentato: “Siamo estremamente orgogliosi del livello raggiunto da questo Campionato Italiano. Il numero di atleti e la qualità delle partite dimostrano che il calcio balilla è uno sport in costante crescita, capace di unire intere comunità. Un ringraziamento speciale va ad Anagni per l’ospitalità e a tutti i volontari che hanno reso possibile questa grande festa dello sport”.

Enzo Casadidio, presidente nazionale FIGeST, ha aggiunto: “Il successo di questa manifestazione è la prova che i giochi e gli sport tradizionali, di cui il calcio balilla è un fiero rappresentante, hanno un ruolo centrale nella promozione della socialità e del benessere. La FIGeST continuerà a investire in eventi come questo”.

