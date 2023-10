Calci, pugni e minacce alla mamma per avere il denaro per alcool e droga: cinquantenne 'espulso' da casa - Tuttoggi.info

Indagini dei carabinieri, l'uomo non potrà neanche avvicinarsi a meno di 150 metri dalla mamma né comunicare con lei in nessun modo.

Un cinquantenne residente a Bastia Umbra è stato allontanato dalla casa familiare – dove non potrà tornare se non con autorizzazione del giudice – e non potrà comunicare con la mamma in nessuna forma e dovrà anzi rimanerle ad almeno 150 metri. A notificare il provvedimento i carabinieri della stazione di Bastia Umbra, che dopo la denuncia della mamma e della sorella dell’uomo hanno accertato che l’uomo “ avrebbe più volte messo in atto condotte minacciose e violente” volte a ottenere soldi per comprarsi alcool e droga.



In epoche e tempi diversi l’uomo – indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione commessi in ambito familiare – “era diventato incontrollabile con minacce giornaliere con danneggiamenti di oggetti, urla e anche violenze fisiche con pugni, calci e schiaffi”. Comportamenti violenti che hanno fatto sì che la mamma “fosse in uno stato di completa soggezione a causa della sua età e delle precarie condizioni di salute”, anche visto che le condotte poste in essere dall’indagato avevano proprio lo scopo di sottomettere la madre e limitarne la sua libertà morale e fisica.



E per questo la Procura, dopo le indagini dei carabinieri, ha chiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Perugia il provvedimento di allontanamento del 50enne, che non potrà neanche avvicinarsi a meno di 150 metri dalla mamma né comunicare con lei in nessun modo.