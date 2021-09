Calano alunni e classi in isolamento per Covid in Umbria - Tuttoggi

Sono attualmente 32 le classi in quarantena in Umbria, per un totale di 40 alunni e uno scuolabus. La situazione in ogni area

Calano gli alunni e le classi in isolamento per il Covid-19 in Umbria, anche se aumentano lievemente i focolai, vale a dire le situazioni in cui ci sono più positivi nella stessa aula.

Il dato fornito dalla Regione Umbria è relativo al 28 settembre e viene messo a confronto con quello di 4 giorni prima, il 24 settembre. In quest’ultima data, infatti, le classi in isolamento risultavano essere 41, per un totale di 44 alunni positivi. Alla data di ieri, invece, gli studenti positivi al Covid in Umbria risultano essere 40, divisi in 32 classi (dunque ben 9 in meno in 4 giorni).

Tra i dati questa volta c’è però la quarantena che riguarda gli utenti (27 in tutto) di uno scuolabus della zona di Magione, che è stato utilizzato da un bambino della primaria risultato nei giorni scorsi positivo al Covid.

Nel dettaglio, 6 bambini positivi sono nel ciclo dell’infanzia (materna e asili nido), dove c’è anche un cluster, cioè una classe con più di un positivo: in totale le classi in quarantena sono 4. Alle scuole elementari risultano positivi 14 bambini in 9 diverse classi, con 2 focolai ed anche un soggetto positivo tra il personale. Anche alle scuole medie i positivi sono 14, ma con ben 4 cluster, quindi le classi interessate sono in tutto 10. Infine, nelle scuole superiori, risultano 6 alunni positivi, con 2 focolai, ma anche un positivo tra il personale che è stato a contatto con più classi: queste ultime per questo sono 8 in isolamento.

In totale, dunque, ci sono 40 studenti positivi, con 9 cluster (positivi nella stessa classe), 2 positivi tra il personale scolastico e 722 contatti stretti in isolamento per un totale di 32 classi in quarantena.

Per quanto riguarda le aree interessate, il maggior numero di classi con positivi è nel distretto sanitario di Terni. Sono infatti 9, di cui tre alle elementari, 3 alle medie e 3 alle superiori. Quindi il distretto di Spoleto, con 6 classi in quarantena (4 alle medie e 2 alle superiori). Segue la zona di Foligno: 5 classi coinvolte, 1 del ciclo dell’infanzia, 2 alla primaria, 1 alle medie e 1 alle superiori. Tre le classi in isolamento sia a Orvieto (1 ciascuno a elementari, medie e superiori) che Perugia (2 alle elementari, 1 alle superiori). Due, entrambe nel ciclo dell’infanzia, le classi in quarantena nel distretto di Assisi. Nel Trasimeno (a Magione), come detto, c’è una classe della primaria in isolamento ma anche uno scuolabus. Infine nella Media Valle del Tevere è in isolamento una classe di una scuola media, mentre nel distretto di Narni – Amelia è in isolamento una classe dell’infanzia. Nessuno studente contagiato risulta in Alto Chiascio, in Alto Tevere e in Valnerina.