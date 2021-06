Bus turistico si ferma e blocca l’incrocio FOTO

Viabilità bloccata anche all'accesso in via Settevalli per consentire all'auto dei vigili del fuoco di rimuovere il pesante mezzo

Un bus turistico, con tanto di carrello al seguito, si è fermato al semaforo dell’incrocio tra via Settevalli e via Sicilia. Viabilità bloccata per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere il pesante mezzo con un’auto gru, in sicurezza. Per questo non è stato consentito neanche l’accesso in via Settevalli.

Il bus si è fermato nel primo pomeriggio. Sul posto anche la polizia locale e la polizia di Stato.