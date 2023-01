Da Burri al cantiere di Fontecchio, incontro Milleri-Cucinelli "a sostegno dell'Umbria" - Tuttoggi

L’incontro ha avuto seguito con una visita al cantiere delle Terme di Fontecchio, dove Cucinelli ha ricordato “quando veniva a fare le cure inalatorie“, promettendo di torneare “appena i lavori di ristrutturazione saranno finiti”. Milleri è infatti l’uomo che, negli ultimi anni, con una iniziativa personale di grande valore sociale ed economico, ha deciso di intraprendere il rilancio del complesso termale tifernate, che dovrebbe riaprire i battenti proprio nel 2023.

Per ultimo i due hanno visitato assieme i musei Burri -29 mila presenze nel 2022 – dove sono stati ricevuti dal presidente della Fondazione omonima Bruno Corà e dall’Arch. Tiziano Sarteanesi. Milleri, amante da tempo dell’opera del Maestro Burri, e Cucinelli, alla sua prima visita, hanno espresso grande soddisfazione e compiacimento per le opere dell’artista dei Cretti. Entrambi sperano che la Fondazione “possa far decollare ulteriormente le presenze turistiche per godere di queste opere di bellezza “Mondiale”.