Burraco Tour, il torneo solidale per l’Oncologia di Perugia - Tuttoggi.info

Il torneo benefico in 4 tappe è stato organizzato da Proloco Capanne, APS Tre Torri Castel del Piano e ARC Bagnaia in favore di Associazione Giacomo Sintini

Si è tenuta domenica 17 marzo 2024 la finale del Burraco tour, torneo benefico in 4 tappe organizzato da Proloco Capanne, APS Tre Torri Castel del Piano e ARC Bagnaia in favore di Associazione Giacomo Sintini cui è seguita cena con oltre 120 partecipanti.





Per quattro domeniche le 17 coppie di partecipanti si sono sfidate a suon di scale e pinelle per aggiudicarsi il titolo di vincitore della singola tappa e nella classifica complessiva del torneo ma, soprattutto, per aiutare chi ha più bisogno.





La solidarietà è stata infatti il filo conduttore del Burraco Tour con il quale sono stati raccolti fondi da devolvere ad Associazione Giacomo Sintini per la realizzazione del progetto in favore del Day Hospital di Oncologia dell’Ospedale di Perugia.





“Siamo davvero molto grati agli organizzatori del Burraco Tour per questa bellissima iniziativa” ha dichiarato Giacomo Sintini presidente dell’omonima associazione. “Ad ottobre 2023 è arrivato un appello dal reparto di Oncologia; nell’ambito del progetto di riorganizzazione dell’attività di day Hospital, occorrevano dieci computer che consentissero al personale di reparto di poter svolgere con maggiore efficienza e celerità l’attività ambulatoriale; insieme al direttivo abbiamo deciso di accogliere questa richiesta ed iniziare la raccolta fondi. Oggi, grazie al Burraco Tour, anche gli ultimi 5 computer sono stati acquistati”.





Gli organizzatori dell’evento si sono detti entusiasti della calorosa partecipazione all’evento e del grandissimo supporto offerto dai numerosi sponsor della manifestazione.

