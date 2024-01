Buona Sanità in Umbria, a Terni una cardiochirurgia di eccellenza | Famiglia di Montefalco ringrazia - Tuttoggi.info

Nel momento della crisi generale del settore, è una ottima notizia apprendere che in Umbria si mantengono alti livelli di standard

Nel momento della crisi generale del settore, è una ottima notizia apprendere che in Umbria si mantengono alti livelli di standard per quello che riguarda le prestazioni specialistiche, come la cardiochirurgia. In questo caso si parla del reparto specifico del S.Maria di Terni dove recentemente è approdata una famiglia di Montefalco, per risolvere un caso molto complesso, al limite della sopravvivenza, e fortunatamente ben riuscito. Al punto che gli stessi si sono sentiti di inviare un ringraziamento caloroso a tutta l’equipe, e che ora voglio rendere pubblico.

“Come famiglia vogliamo ringraziare l’unità di cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, il cardiochirurgo dott. Valentino Borghetti, l’anestesista d.ssa Roberta Lucaroni e tutta l’equipe.

Un problema di salute importante, momenti delicati e difficili, una diagnosi drammatica, poi, finalmente, la ripresa. E, ora che quel problema è superato, grazie alla dedizione e alla altissima competenza e professionalità del Reparto di Cardiochirurgia.

Un ringraziamento di cuore ai medici, agli infermieri, agli oss che si sono distinti per l’eccellente competenza e dedizione, ma soprattutto per l’umanità dimostrate nei miei confronti.

Il dr. Borghetti ha effettuato una operazione complessa e complicata, dove le speranze si erano affievolite. Si è dimostrato sensibile, efficiente e affabile con una disponibilità davvero unica e la nostra gratitudine è infinita.

Sono comportamenti, gesti, atteggiamenti che danno valore alla prestazione specialistica e alla risposta assistenziale.

Desideriamo augurare un buon proseguimento di lavoro nella serenità e nell’operatività all’intero reparto di Cardiochirurgia e dell’Azienda Ospedaliera di Terni.

L’Umbria vanta delle eccellenze in campo sanitario e vanno riconosciute per valorizzare il lavoro di questi splendici medici e coloro che lavorano per alleviare le sofferenze dei pazienti.

Bernardino e Antonella Grisanti – Montefalco