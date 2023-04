Brunello Cucinelli conferma: apriamo una fabbrica a Penne

I dati del primo trimestre 2023

Il Cda ha esaminato i dati del primo trimestre 2023. Con ricavi netti pari a 265,3 milioni di euro, con una crescita molto, molto importante (+34,7%) a cambi correnti (+32,8% a cambi costanti) rispetto al primo trimestre 2022.

Buonissimi i sell-out delle collezioni Primavera Estate 2023, grazie al favore con cui i clienti e la stampa

hanno accolto sia le collezioni femminili che quelle maschili. Rappresentativa la crescita negli ultimi 6

mesi (quarto trimestre 2022 e primo trimestre 2023 cumulati) del canale wholesale, che riporta un

incremento del +22,2%.

In crescita tutte le aree geografiche: Americhe +42,9%, Europa +15,8%, Asia +56,0%. I ricavi sono stati aumentati in entrambi i canali di vendita: retail +63,7%, wholesale +4,7%.

Cucinelli: per il 2023 ci aspettiamo un’ulteriore crescita del fatturato del 15%

Lo stilista ha così commentato: “Il primo trimestre di quest’anno si è chiuso con dei risultati eccellenti. Non vi è dubbio che stiamo raccogliendo i frutti positivi del tempo felice che vive il nostro brand sia per lo stile che rappresenta e forse per il modo di condividere le idee con tutti i nostri interlocutori”.

“Riguardo alla nostra fascia di mercato del lusso assoluto, alla quale apparteniamo – ha aggiunto – seguitiamo ad avere una visione molto positiva per l’intero anno a venire. Ogni giorno lavoriamo a nuovi progetti per capi di abbigliamento di grande qualità, manualità ed esclusività, e ci fa piacere immaginare che gli stessi esprimano un gusto raffinato e contemporaneo. La forte positività generata dalle collezioni Autunno Inverno 2023 Uomo-Donna, insieme al gradevolissimo giudizio espresso dai nostri stimati multibrand e dai giornalisti internazionali; la bella atmosfera che si respira nelle boutique e gli importanti piani di investimento in comunicazione ed eventi nei negozi e nelle Case Cucinelli ci fanno immaginare per l’anno in corso una importante crescita di fatturato intorno al 15%”.

Le nuove aperture

Ricordate con soddisfazione le nuove aperture nelle location dei flagship store di Roma a metà febbraio in Via dei Condotti, tra i luoghi più emblematici del lusso, e a Forte dei Marmi, tra le località resort di riferimento del Paese, in via Carducci, avvenuta nei primi giorni di aprile.

Il lancio dei profumi, “come una carezza”

A fine marzo a Milano sono stati ufficialmente presentati i due nuovi profumi nati dalla creatività della nostra Casa di Moda. I profumi “Brunello Cucinelli pour Femme” e “Brunello Cucinelli pour Homme” nascono dalla collaborazione con l’azienda lombarda EuroItalia, eccellenza italiana con una spiccata vocazione internazionale, specializzata nella creazione e distribuzione di fragranze di lusso.



Brunello Cucinelli ha così commentato il lancio della nuova linea: “Sono particolarmente lieto di annunciare la nuova produzione che vede aggiungere alla linea di eleganza della nostra Casa di Moda due profumi, uno per donna e uno per uomo. Diversi anni fa, quando scomparve un mio carissimo amico che produceva essenze aromatiche, un’anima bella, sognai che un giorno avrei dedicato a lui un nuovo prodotto che lo ricordasse. Oggi rendo reale quel sogno, che non ho mai abbandonato per tutti gli anni, e proprio la durata, che ritengo un grande valore, mi ha ispirato in tale scelta, nel considerare quanto a lungo i profumi, dall’oriente antico all’occidente moderno, hanno affascinato donne e uomini e hanno accompagnato la loro vita. Mi piace pensare che un profumo moderatamente utilizzato sia come una carezza, che insieme alla fiducia dona alla persona umana una visione a colori del mondo”.