Guerra del cachemire, per la Cassazione lo stile “unico” di Cucinelli non deve temere Fabiana Filippi

Per i giudici, però, non c’è pericolosità di confusione. Dato che Brunello Cucinelli non dispone di una linea economica e che il suo stile, appunto, è unico. Una sentenza che la Cassazione ha confermato, rilevando appunto che “le creazioni della Cucinelli non sono confondibili in quanto recano in sé un’impronta, un gusto, uno stile che ne fanno delle creazioni del tutto uniche”.

Elogi che però, questa volta, hanno segnato, nelle aule di tribunale, la sconfitta di Brunello Cucinelli nella guerra, a suon di carte bollate, del cachemire umbro.