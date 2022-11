Bruna Massetti spegne 100 candeline, è la 7^ centenaria del Comune di Umbertide - Tuttoggi

La signora ha spento 100 candeline il 15 novembre scorso nella sua casa di Montecastelli, dove vive da sempre

C’è una nuova centenaria nel Comune di Umbertide. Si tratta della signora Bruna Massetti, che proprio questa settimana ha tagliato il traguardo del primo secolo di vita.

Bruna Massetti è nata il 15 novembre 1922 a Montecastelli, dove vive da sempre. Da giovane inizia a lavorare nei campi di tabacco, in seguito come operaia in una azienda di confezioni ed infine presta il suo aiuto nel forno della frazione fino all’età di 78 anni.