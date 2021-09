Braccio di ferro Cgil Terni-Comune su Servizi Educativi, continua la scontro - Tuttoggi

Per il sindacato l’attacco che si protrae da tempo ai servizi educativi comunali, uno dei servizi più importanti per le famiglie ternane, è inaccettabile

Continua il braccio di ferro tra Cgil e il dirigente dei Sec, dottoressa Accardo, sulla questione della riorganizzazione dei Servizi Educativi Comunali. Dopo la conferenza stampa della Cgil dello scorso sul taglio degli stipendi alle maestre, Giorgio Lucci torna all’attacco dell’amministrazione comunale.

“Mai accaduto prima”

“Non era mai accaduto prima che un singolo dirigente di un’amministrazione pubblica sottoscrivesse accordi con una sigla sindacale al di fuori dei tavoli ufficiali, esautorando di fatto il ruolo della propria delegazione trattante, demandata dal sindaco alle relazioni sindacali”. È quanto afferma in una nota Giorgio Lucci, segretario generale della Fp Cgil.

“Procedura mai vista”

La Cgil parla di “procedura mai vista, irriverente e scorretta, non solo nei confronti delle lavoratrici, del sindacato e della stessa delegazione trattante, ma anche del prefetto, che nella procedura di raffreddamento aveva raccomandato alle parti di rivedersi per trovare una soluzione”.

“Non opportuno trattare con la Cgil”

Secondo quanto riferito dai sindacati la dirigente avrebbe sostenuto che “Non era opportuno sottoscrivere accordi con la Fp Cgil questa – riferisce Lucci – è stata la risposta della dirigente all’istruzione, dottoressa Accardo, alla nostra richiesta di spiegazioni”. Il tutto, rimarca ancora il sindacato, dopo aver concordato un testo con la Fp Cgil e dopo aver preso un impegno preciso alla presenza anche dell’assessore all’Istruzione Fabrizi.



Come recita il contratto le relazioni sindacali dovrebbero essere improntate ai principi di “buona fede e correttezza”, “ma evidentemente – incalza Lucci – queste non sono patrimonio di questa Amministrazione”.

Opposizione Cgil

Per la Funzione Pubblica, l’attacco che si protrae da tempo ai servizi educativi comunali, uno dei servizi più importanti per le famiglie ternane, è inaccettabile e vedrà “una forte, irriducibile e netta opposizione da parte della Cgil, in tutte le declinazioni dal livello provinciale a quello nazionale”.

Intanto, l’assemblea delle insegnanti e delle educatrici, tenutasi in data 21 settembre, ha rinnovato all’ unanimità il mandato alla Fp Cgil affinché continui a porre in essere “tutte le azioni possibili a difesa del servizio, per ristabilire il giusto clima lavorativo, nell’interesse delle famiglie e dei bambini, che pretendono un servizio di qualità che solo il Pubblico è in grado di garantire”.

Due domande al sindaco

“A questo punto vogliamo rivolgere al sindaco Latini due domande precise – conclude Lucci – pensa o no che i servizi educativi comunali siano ancora una risorsa per la nostra città e vadano quindi potenziati? E se sì, cosa pensa di fare per risolvere questo problema e verificare la correttezza del comportamento dei suoi dirigenti? Attendiamo fiduciosi una risposta, ma insieme a noi la attendono lavoratrici e famiglie ternane, che meritano un’amministrazione seria, competente e trasparente”.