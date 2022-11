"Box non idonei e pericolosi", canile di Lerchi costretto a chiudere dopo ispezione dei Nas - Tuttoggi

La struttura gestita da Enpa aveva riaperto appena un mese e mezzo fa, l'ordinanza sindacale ha sospeso l'attività “fino al ripristino delle condizioni di benessere e sicurezza degli animali, con divieto di immettere all’interno ulteriori cani”

Nuove grane per il canile comprensoriale di Lerchi (Città di Castello). Dopo una recente ispezione dei carabinieri del Nas, la struttura è stata ancora una volta costretta a chiudere.

Dal verbale dei militari, infatti, è emerso che “numerosi box non sono idonei dal punto di vista del benessere degli animali, poiché i pannelli di suddivisione dei recinti sono danneggiati e arrugginiti con lamiere sporgenti, che possono causare un reale pericolo di lesione agli stessi. In alcuni recinti le lamiere sporgenti sono state coperte con bancali di legno e mattoni forati, comunque pericolosi per gli animali”.