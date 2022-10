Canile e oasi felina di Lerchi da oggi aperti al pubblico, dopo polemiche riprendono adozioni - Tuttoggi

Il complesso, che ha sede nella frazione tifernate, ospita attualmente circa 200 cani e accoglie già una prima colonia di gatti, dei quali si occupano 6 dipendenti Enpa, con il supporto economico di tutti gli otto Comuni del comprensorio altotiberino (Castello, Citerna, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide).

“I cittadini potranno tornare finalmente a far visita agli animali e potranno riprendere le adozioni”, ha sottolineato Mariangeli, che ha visionato i lavori effettuati nel periodo di chiusura al pubblico, durante il quale sono stati controllati tutti i microchip degli animali in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Usl Umbria 1, sono stati realizzati tre nuovi recinti per cani e sottoposte a manutenzione straordinaria le aree verdi circostanti i box.