Borsa di studio, ecco come richiederla a Cascia - Tuttoggi

Riservato sgli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022 nel comune di Cascia

Scade il 14 aprile 2022 il termine per tutti coloro che sono interessati e che siano in possesso dei requisiti richiesti per il voucher da 200,00 euro come borsa di studio.

Il beneficio istituito ai sensi dell’art.9, co.4 del D.Lgs.n.63/2017, è riservato a tutti gli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022 e prevede l’assegnazione di un voucher del valore fino ad un massimo di € 200,00, erogato direttamente da parte del MIUR, mediante il sistema del bonifico domiciliato. Il requisito economico richiesto : I.S.E.E. entro la soglia di € 10.632,9

Le domande, redatte su appositi moduli reperibili e direttamente scaricabili dal sito del Comune di Cascia dovranno pervenire entro la data sopra indicata all’Ufficio Protocollo. I residenti nel Comune di Cascia potranno inoltrare la domanda anche on-line tramite il seguente indirizzo mail:

info@comune.cascia.pg.it

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente all’Ufficio Servizi Sociali e Scuola del Comune di Cascia – Casa Comunale – centro storico (tel. 0743/ 751360).