Bonus Cultura, giovane truffata da un uomo: aveva speso i 500 euro in provincia di Napoli - Tuttoggi

Il modus operandi del truffatore

I Carabinieri della Stazione di Collescipoli, nello specifico, hanno appurato che il truffatore aveva effettuato l’accesso a “18app” utilizzando la carta di identità elettronica della vittima; in seguito avrebbe speso il bonus presso una cartoleria in provincia di Napoli.

La ragazza, da parte sua, ha dichiarato che in passato era stata contattata da uno sconosciuto che intendeva aiutarla ad attivare il sistema SPID. Lei, avendo accettato la proposta, consegnò all’uomo una copia del documento di identità elettronico e il relativo PIN, senza ricevere, ovviamente, alcun servizio.

I provvedimenti

I Carabinieri di Collescipoli, pertanto, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria l’intestatario dell’utenza telefonica utilizzata per l’acquisizione del documento di identità, nonché il titolare della cartoleria di San Giuliano in Campania, che ha incassato 500,00 euro, per non aver consegnato agli inquirenti la documentazione di riscontro fornita all’intestatario del bonus.