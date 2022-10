Bonus per anziani contro il caro bollette, la giunta stanzia 50mila euro

Tutte le informazioni per richiedere il contributo

Bonus per anziani contro il caro bollette. L’assessore al Sociale, Agostino Cetorelli, ha anticipato al consiglio comunale un provvedimento già deliberato dalla giunta comunale e concordato con i sindacati. Si tratta di un bonus una tantum che potrò essere richiesto, in base ad alcuni parametri Isee. Per questo la giunta comunale ha stanziato 50mila euro.

I requisiti

Il beneficio è indirizzato agli ultrasessantacinquenni e tra i requisiti per fare richiesta c’è:

cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria in possesso del relativo permesso di

soggiorno; residenza nel territorio del Comune di Foligno; ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 20.000,00; nucleo familiare composto esclusivamente da: una persona sola e ultrassessantacinquenne;

due persone ultrasessantacinquenni; una persona ultrassessantacinquenne o due persone ultrasessantacinquenni con, nel proprio nucleo anagrafico, una persona disabile con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92.