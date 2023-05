BNI Thyrus, Un nuovo capitolo per il networking professionale a Terni - Tuttoggi.info

Il gruppo contribuirà significativamente al successo professionale dei suoi membri e alla crescita del tessuto economico della città di Terni

Nel mondo degli affari, si dice spesso che “non è tanto importante ciò che conosci, ma chi conosci”. Se fai parte di BNI, sai che la differenza la fa “non solo chi conosci, ma quanto bene lo conosci”. Questo è uno dei principi che appartiene anche al BNI Thyrus, nuovissimo gruppo locale della Business Network International, un’organizzazione che raccoglie a livello mondiale più di 300.000 membri, in continua crescita da ormai 38 anni.

Una nuova opportunità per Terni

Ultimo in ordine di tempo ad essere costituito nella Region BNI Perugia-Rieti-Terni. il capitolo Thyrus è stato ufficialmente presentato lo scorso mercoledì 24 marzo, al Classic Hotel di Terni. Presenti all’evento di inaugurazione, gli Executive Director Federico Falini e Davide Venturi, figure di spicco nel panorama BNI nazionale, mentre a guidare l’evento e moderare gli interventi è stato l’Assistant Director Marcello Mariani Saraca, che ha brillantemente gestito l’intera manifestazione.

Federico Falini, Executive Director della Region ha dichiarato “È stata una grandissima emozione essere al lancio del capitolo Thyrus di Terni dopo mesi di relazione e di scoperte relazionali meravigliose. Il nuovo gruppo di Terni ha portato anche a Terni la possibilità di fare business e di migliorare l’economia del territorio in termini di visibilità e di qualità. L’energia e la qualità delle persone che hanno voluto essere protagonisti di questo cambiamento hanno pervaso l’intera sala e non è passata inosservata, coinvolgendo tutti i partecipanti.

Sono confidente che questo è il primo passo verso verso la costruzione di un grande gruppo di imprenditori e professionisti che a Terni faranno la differenza creando in contemporanea relazioni profonde e solide. Un altro passo verso il nostro sogno di mettere insieme 600 imprenditori e professionisti in Umbria, che insieme possono rendere l’impossibile possibile, grazie creando relazioni e referenze infinite”

“Con grande soddisfazione, sono intervenuto per il lancio del BNI Thyrus nella region BNi Rieti e Terni.– questo il commento di Davide Venturi, che ha portato BNI in Umbria – Dopo il successo ottenuto con i 7 capitoli lanciati nella region BNI Perugia, siamo entusiasti di poter offrire le stesse opportunità di networking e di business ad imprenditori e professionisti in questa area geografica.

Come Executive Director di BNI, non posso che essere felice di vedere la crescita della nostra organizzazione in Italia e l’entusiasmo che suscita tra i nostri membri. Siamo convinti che il networking e la collaborazione tra imprenditori e professionisti rappresentino le migliori armi per far crescere il proprio business e per creare relazioni di valore che vanno oltre il semplice scambio di contatti.Il nostro obiettivo con l’apertura del BNI Thyrus in Rieti e Terni è quello di permettere a tutti i partecipanti di creare relazioni di business solide, di lavorare insieme e di crescere sia personalmente che professionalmente. Non vediamo l’ora di accogliere i nuovi membri nel nostro gruppo e di lavorare insieme per creare opportunità di business uniche.

BNI è un’organizzazione che offre agli imprenditori e ai professionisti l’opportunità di incontrarsi, di costruire relazioni di valore e di trovare nuove opportunità di business.Siamo molto orgogliosi di supportare il successo dei nostri membri e di offrire un’esperienza di networking ineguagliabile. Invito tutti gli interessati a partecipare alle nostre riunioni, a scoprire il potenziale che il BNI Thyrus può offrire ai loro business. Siamo convinti che questo gruppo possa rappresentare una vera e propria svolta per il futuro dei business in questa zona della regione Umbria.

“Quando Davide e Federico mi hanno offerto l’opportunità di portare BNI a Terni per aprire un capitolo, non ci ho pensato 2 volte! Il mio lavoro mi porta spesso in città e grazie anche ad amici cari ho potuto apprezzare ed approfondire il suo valore.” Queste le parole di Marcello Mariani Saraca, Assistant director del primo gruppo BNI attivato nel capoluogo di provincia, che prosegue: “Ero quindi consapevole che Terni poteva contare su un ampio tessuto imprenditoriale, ma non ero a conoscenza di un aspetto raro e straordinaro: le persone hanno un grande senso d’appartenenza e la voglia di dimostrare quanto vale la città di Terni!

Proprio per questo attraverso il metodo BNI possiamo unire imprenditori, professionisti, artigiani e commercianti per fare rete, lavorare in squadra e creare valore condiviso. Il capitolo Thyrus al momento é composto da 18 figure professionali di vari settori che hanno come unico scopo quello di far crescere il gruppo e diventare un punto di riferimento in città. Il capitolo Thyrus è dove si fondono lavoro di qualità, relazioni, crescita personale ed amicizia per realizzare la visione di cambiare il modo di fare affari a Terni“.

L’evento

Durante il pomeriggio, sono stati affrontati argomenti di fondamentale importanza riguardanti il metodo BNI, l’economia partecipativa e i valori che guidano l’organizzazione, tutti elementi che rappresentano l’essenza di BNI e ne riflettono la filosofia e la missione. I vari interventi hanno fatto luce su queste tematiche, enfatizzando il valore della collaborazione e della reciprocità in un contesto professionale. Numerose le testimonianze che hanno evidenziato come BNI favorisca la creazione di connessioni professionali ed economiche di qualità.

L’evento era aperto al pubblico e ha registrato una partecipazione significativa. Circa 80 persone, tra membri del capitolo, visitatori di altri gruppi e ospiti, hanno avuto l’opportunità di scoprire il mondo BNI, arricchendo il proprio network e condividendo esperienze e conoscenze.

Ma cosa fa esattamente BNI?

Fondata nel 1985, BNI® è l’organizzazione di scambio referenze più grande e di successo a livello mondiale. I suoi membri sono professionisti e imprenditori che collaborano reciprocamente per incrementare il proprio giro d’affari attraverso il principio del Givers Gain® (chi dà riceve). Ogni settimana, in migliaia di gruppi sparsi in tutto il mondo, i membri si incontrano per costruire e coltivare relazioni professionali a lungo termine, basate sulla fiducia reciproca, e scambiare referenze di business di alta qualità.

Partecipare a BNI® offre l’accesso a formazione professionale fornita da esperti del settore e l’opportunità di fare networking e business con centinaia di migliaia di membri BNI® in tutto il mondo. In sostanza, BNI ® sta cambiando il modo in cui il mondo fa affari.

Un contributo per la crescita della città

E lo sta facendo ora anche a Terni. Il lancio del capitolo BNI Thyrus è stato un evento di successo, che ha brillantemente messo in evidenza l’importanza del networking strutturato e il potenziale di crescita offerto dall’adesione a BNI. Gli organizzatori e i partecipanti guardano con entusiasmo al futuro, sicuri che BNI Thyrus contribuirà significativamente al successo professionale dei suoi membri e alla crescita del tessuto economico della città di Terni.