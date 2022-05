Bimbo, si temono lesioni irreversibili | Si indaga anche per omissione di referto dopo i precedenti

Circostanze che hanno messo in allarme gli inquirenti. La madre (una 25enne nigeriana, lasciata dal padre del bambino appena dopo la sua nascita) ha detto che il piccolo si stava soffocando con un biscotto e che lei stessa poi lo ha bagnato per cercare di rianimarlo. Ma non ha saputo spiegare le fratture.

Per questo la donna è ufficialmente indagata per maltrattamenti e abbandono di minore.

La nuova indagine

Ora, però, la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo parallelo per omissione di referto. E’ infatti emerso che il piccolo era stato portato più volte in ospedale. Oltre che per la lesione alla spalla, lo scorso marzo, per ustioni alle mani e per la frattura di un dito. Ricoveri che avevano portato a segnalazioni per presunti maltrattamenti. Ma a nessun provvedimento che, forse, avrebbe potuto evitare sofferenze e l’ultimo gravissimo trauma al piccolo. Che rischia di lasciare conseguenze irreversibili.