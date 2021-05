Bimbo rischia di soffocare con un tarallo, maestro gli salva la vita "Fondamentale formare docenti" - Tuttoggi

Storia a lieto fine alla scuola primaria "Matteotti" di Gubbio Dopo l’episodio accaduto all’Edificio Scolastico torna alta l’attenzione rispetto al tema della sicurezza Bimbo salvato dal maestro, il sindaco: “Fondamentale formare i docenti”“Abbiamo lavorato e continueremo a farlo perché tutto il personale sia in grado di eseguire le manovre salva vita”

Momenti di panico alla scuola primaria Matteotti di Gubbio, dove qualche giorno fa, durante la ricreazione, un bambino di 9 anni ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito un tarallo.

Fortunatamente la prontezza di un maestro, che ha subito eseguito la manovra di Heimlich sul giovane, ha evitato il peggio. La freddezza dell’insegnante ha permesso infatti all’alunno di espellere il tarallo rimasto incastrato nella trachea e tornare a respirare dopo secondi difficilissimi e un principio di cianosi

L’episodio accaduto nell’edificio di via Perugina ha riportato all’attenzione dell’opinione pubblica la formazione di docenti e personale in tema di sicurezza: “Al maestro va certamente una nota di merito – ha sottolineato il sindaco Filippo Stirati – il suo gesto dimostra ancora una volta che avere un’adeguata formazione e specifiche conoscenze in certe situazioni può davvero, letteralmente, salvare vite”.

“Anche per questo, nel tempo, grazie all’impegno della Protezione Civile e di associazioni, abbiamo promosso attività di sensibilizzazione e formazione proprio in questo senso – ha aggiunto Stirati – Continueremo a lavorare perché il personale scolastico sia formato nel saper eseguire la procedura d’emergenza di disostruzione delle vie aeree. E’ fondamentale che tutte le persone coinvolte nella cura dei bambini siano adeguatamente preparate a gestire l’emergenza, così che possiamo sempre raccontare, come questa volta, storie a lieto fine”.