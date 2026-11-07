Benessere, giovani e longevità: torna lo Spoleto Wellness Festival 2026 - Tuttoggi.info

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Benessere, giovani e longevità: torna lo Spoleto Wellness Festival 2026

Redazione

Benessere, giovani e longevità: torna lo Spoleto Wellness Festival 2026

Sab, 07/11/2026 - 09:41

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COMUNICATO STAMPA

Benessere, giovani e longevità: torna lo Spoleto Wellness Festival 2026

Il 7 novembre una giornata dedicata al benessere tra digitale, ricerca scientifica e movimento. Al via anche il concorso scolastico “Connessioni autentiche”


Spoleto, 7 novembre 2026 – Torna per la sua quarta edizione lo Spoleto Wellness Festival, l’appuntamento annuale promosso da AMATI APS, associazione impegnata nella promozione della salute, della prevenzione e dei corretti stili di vita.


L’edizione 2026 sarà dedicata al tema “Il benessere tra digitale e movimento”, con una giornata di approfondimento, confronto e attività pratiche rivolta alla cittadinanza, agli operatori del settore, al mondo della scuola e a tutti coloro che desiderano migliorare il proprio benessere psicofisico.


L’evento si svolgerà presso la Sala Monterosso di Villa Redenta a Spoleto e sarà articolato in tre momenti principali, identificati come Green Time, Gold Time e Blue Time, pensati per affrontare il tema del benessere da prospettive diverse e complementari.


Tra le principali novità dell’edizione 2026, AMATI APS presenta il concorso scolastico “Connessioni autentiche: il mio equilibrio tra schermo e ambiente digitale”, rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di alcuni istituti del territorio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull’utilizzo delle tecnologie digitali, favorendo comportamenti equilibrati e relazioni sane.


I partecipanti saranno chiamati a realizzare progetti creativi di gruppo attraverso video, podcast, elaborati grafici o decaloghi tematici. I lavori dovranno essere presentati entro marzo 2027, mentre la premiazione si terrà il 10 aprile 2027.


Il programma


Green Time | Ore 9.30 – 12.30

“L’impatto del digitale sul benessere delle nuove generazioni”

Una conferenza dedicata all’analisi degli effetti delle tecnologie digitali sulla crescita dei giovani, sulle relazioni sociali e sul benessere psicologico e fisico.


Gold Time | Ore 15.00 – 16.00

“I risultati della sperimentazione WellnessMed® sulla longevità”

Presentazione dei risultati della ricerca e delle più recenti evidenze scientifiche sui fattori che contribuiscono a un invecchiamento sano, attivo e sostenibile.


Blue Time | Ore 16.00 – 17.00

“Introduzione alla Camminata Metabolica®”

Sessione pratica gratuita aperta a tutti, dedicata alla scoperta dei benefici di una disciplina che unisce attività fisica, postura e benessere.


“Lo Spoleto Wellness Festival rappresenta un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della salute”, sottolineano gli organizzatori. “L’obiettivo è creare un dialogo tra scuola, ricerca scientifica, professionisti del benessere e cittadini, favorendo una cultura della salute sempre più partecipata e consapevole”.


L’iniziativa si conferma così un punto di riferimento per il territorio, capace di unire divulgazione scientifica, educazione e pratica motoria all’interno di un unico percorso dedicato al benessere della persona.


Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Luogo: Convegno nella Sala Monterosso Villa Redenta Spoleto, attività sportiva nel Parco della Villa Redenta, Via di Villa Redenta , 1, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA

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