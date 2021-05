Bcc Spello e Bettona, vince la lista di Cecchetti

Assemblea, i soci decidono per il nuovo corso | La lista di Alessio Cecchetti prevale su quella di Marco Pelliccioni

Cambio al vertice della Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona, con la vittoria della lista di Alessio Cecchetti (“Cecchetti presidente per la banca del territorio”), che l’ha spuntata, di misura, su quella che candidava per la presidente Marco Pelliccioni (“Continuità e sviluppo per la Banca”).

La lista di Cecchetti, oltre al candidato presidente, porta nel Consiglio di amministrazione cinque membri: Emanuele Giannangeli, Maria Cardarelli Zappelli, Gaia Magrelli e Gloria Fratini. Un eletto nel Cda per la lista di Pelliccioni. Che può contare su altri due membri del Cda uscente

Il neo presidente Alessio Cecchetti è chiamato dunque a trovare unità d’intenti in un Cda che, almeno per un altro anno, sarà quasi diviso a metà.

(nella giornata di martedì altre notizie sul voto dell’Assemblea)