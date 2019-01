Bastia Umbra, Valeria Morettini nuovo assessore ai lavori pubblici

Nominata a tempo di record la sostituta in Giunta di Catia Degli Esposti. Il sindaco di Bastia Umbra Stefano Ansideri, infatti, ha firmato in data odierna il decreto di nomina a Valeria Morettini, assessore ai lavori pubblici e alle politiche di sicurezza urbana e viabilità.

Il velocissimo avvicendamento di assessori è avvenuto subito dopo l’annuncio di Catia Degli Esposti di candidarsi a sindaco con la Lega, di fatto in antitesi all’attuale maggioranza e quindi al resto del centrodestra, alle vicine elezioni amministrative.

Valeria Morettini, dottore commercialista, è Consigliere comunale di maggioranza dal 2014, eletta tra i candidati della lista “Ansideri Sindaco”. In questi anni ha fatto parte della 1^ Commissione Consiliare (Affari generali e istituzionali – economia e finanze). Per lei si profila una presenza in Giunta molto rapida, visto che il mandato dell’Amministrazione Ansideri terminerà in primavera.

