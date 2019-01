Bastia Umbra, la Lega balla da sola: Catia Degli Esposti tenta la corsa in solitaria

Forte dei sondaggi nazionali che la danno quasi al 40%, la Lega a Bastia Umbra sfida il resto del centrodestra. E lo fa, dopo che l’attuale maggioranza (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Bastia Popolare e Ansideri Sindaco) ha scelto di puntare sull’assessore alla cultura Paola Lungarotti, scegliendo di puntare su Catia Degli Esposti, anche lei assessore nella giunta di Stefano Ansideri con le deleghe a lavori pubblici, polizia locale, viabilità e sicurezza imprenditrice, laureata in economia e commercio, già amministratore delegato Lucciola srl di Bastia Umbra e amministratore della Fegime spa (grossisti di materiale elettrico) di Milano. Sono dunque due donne – in attesa delle mosse del mondo civico, del Movimento 5 Stelle e del Pd – le prime candidate a succedere all’attuale primo cittadino, che concluderà quest’anno i suoi due mandati da sindaco.

Dopo svariati incontri inconcludenti e qualche schermaglia verbale (a inizio dicembre la Lega era invitata a presentare i “4 candidati possibili alternativi al nome fatto da noi” e a farlo in tempi celeri), qualche giorno fa le quattro forze che sostengono Ansideri avevano scelto di uscire allo scoperto e puntare su Lungarotti. La Lega era stata invitata a far parte della coalizione,ma la risposta era stata gelida, anche considerato che il nome dell’assessore alla cultura girava da un anno ed era stato lanciato senza neanche sentire i vertici locali e regionali del Carroccio di allora (lo stesso Pastorelli e l’allora coordinatore Stefano Candiani).

“La seppur lunga trattativa con l’amministrazione comunale non ha prodotto un percorso di unità verso le amministrative 2019. Nel rispetto delle scelte legittime degli altri, la Lega ha deciso di dire la sua”, spiegano in una nota l’onorevole Virginio Caparvi, segretario regionale del Carroccio, e Stefano Pastorelli, segretario comprensoriale. La scelta di Degli Esposti (che alle precedenti amministrative aveva corso per la lista Ansideri sindaco), secondo la Lega è arrivata “dopo attenta valutazione della persona e dell’operato come amministratrice. Dopo un confronto con i militanti e con i sostenitori locali della Lega, abbiamo chiesto ufficialmente all’assessore la disponibilità a candidarsi con il nostro sostegno. L’assessore, dopo breve riflessione ha sciolto la riserva e si è messa a disposizione del progetto. Pensiamo Catia sia il candidato migliore per le sue indiscusse capacità e per la sua serietà. Il cambio di rotta – conclude la nota – sta arrivando anche a Bastia”.

