Bastia Umbra, l’assessore Catia Degli Esposti ‘cacciata’ dopo l’annuncio della candidatura a sindaco

Catia Degli Esposti non è più assessore nella giunta guidata da Stefano Ansideri. Dopo l’annuncio della sua candidatura con la Lega e in contrapposizione al resto del centrodestra in vista delle prossime amministrative, il sindaco Stefano Ansideri ha deciso di ‘cacciare’ l’assessore e di prendere per sé le deleghe a lavori pubblici, patrimonio e infrastrutture, politiche di sicurezza urbana e viabilità.

Lo scarno comunicato stampa del primo cittadino spiega che “il provvedimento è motivato dalla posizione assunta dall’ex assessore, che negli ultimi tempi è in chiaro contrasto con gli indirizzi politico – amministrativi della giunta”. Come detto, il provvedimento arriva 24 ore dopo che la Lega di Bastia ha annunciato voler candidare l’imprenditrice (che ha accettato) a sindaco. Una candidatura che è in contrapposizione al resto del centrodestra di governo (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Bastia Popolare e Ansideri Sindaco) che punta su Paola Lungarotti, titolare alla cultura e al Palio de San Michele. Il nuovo assessore sarà “nominato al più presto”.

