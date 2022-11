Bastia e la sanità umbra piangono Ottavio Papa: messa sabato a Ospedalicchio - Tuttoggi

Si terrà sabato 12 alle 18.30 nella chiesa di San Cristoforo a Ospedalicchio la celebrazione religiosa in memoria di Ottavio Papa, uno dei padri fondatori della comunità professionale della sanità in Umbria. Papa è stato uno tra i primi presidenti del Collegio dei tecnici sanitari di radiologia medica, che ha scritto pagine importanti della storia professionale della categoria.

Da Bastia Umbra il sindaco Paola Lungarotti, a nome dell’amministrazione comunale, esprime il proprio cordoglio e le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici del dottor Papa, già consigliere comunale a Bastia Umbra negli anni 1990-1995. “Professionalmente Ottavio Papa fu tra le figure più significative della Sanità umbra, soprattutto nell’ambito della categoria dei Tecnici sanitari di Radiologia Medica, in cui ricoprì per un lungo periodo la carica di Presidente dell’Ordine”, ricorda il sindaco, aggiungendo che “Con il proprio gruppo politico (Democrazia Cristiana), Papa si era impegnato per Bastia Umbra ricoprendo la carica di Consigliere Comunale, delegato nel Consiglio Direttivo del Consorzio socio – sanitario”. Cordoglio arriva anche dall’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Tsrm Pstrp) di Perugia e Terni e dalla Commissione di albo dei Tsrm.