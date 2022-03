Bassotto vaga sul raccordo, salvato dalla polizia stradale - Tuttoggi

Grazie all'intervento della polizia stradale di Terni, il cane bassotto è potuto tornare in poco tempo dal proprietario dal quale era fuggito

Si aggirava lungo il raccordo autostradale rischiando di essere investito ma anche di provocare incidenti, ma è stato salvato fortunatamente dal personale della polizia stradale. Protagonista della storia a lieto fine un cane bassotto.

Il fatto è accaduto qualche giorno fa lungo il raccordo Terni – Orte. Gli agenti di pattuglia hanno avvistato il bassotto in un tratto particolarmente trafficato e pericoloso della strada mentre veniva evitato dai veicoli che percorrevano la carreggiata a velocità sostenuta. Utilizzando la corsia d’emergenza in modalità “Safety car”, i poliziotti sono riusciti a bloccare la bestiola e ad evitare il peggio.

Il cane, alla vista degli agenti della polstrada di Terni, ha subito manifestato la sua gioia ed è entrato nel veicolo, mentre gli agenti controllavano la presenza di un eventuale collare. Il bassotto è stato dunque portato al sicuro, coccolato e rifocillato d’acqua, mentre veniva allertato il personale veterinario dell’Usl. Accertata la presenza del chip e risaliti al proprietario, risultato non residente in Umbria, l’affettuoso animale è stato preso in consegna dai veterinari. In poco tempo il padrone è arrivato a prenderlo, felice perché la fuga del cane si era risolta senza conseguenze per l’animale.