Bando sport e periferie, finanziati 5 progetti in Umbria - Tuttoggi.info

Fondi per 5 impianti sportivi da riqualificare grazie al bando sport e periferie, vari Comuni a bocca asciutta ma nel 2024 previsti altri fondi

I progetti di 5 Comuni in Umbria finanziati dal bando sport e periferie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per gli impianti sportivi della regione (per lo più riqualificazioni ed adeguamenti) arriveranno quasi 3 milioni di euro. Mentre vari altri progetti rimangono per il momento fermi, in attesa dell’arrivo di nuovi fondi che dovrebbero arrivare ad inizio del 2024. Alcuni Comuni, dunque, continuano a sperare.

Rendendo nota la graduatoria, il Dipartimento per lo sport, su impulso del Ministro per lo Sport e i Giovani, “si è attivato per giungere in tempi contenuti a pubblicare l’elenco dei progetti ammessi al contributo, di cui all’Avviso Sport e Periferie 2023, a esaurimento del fondo attualmente disponibile e pari a 75 milioni di euro. Non appena saranno rese disponibili ulteriori risorse sarà possibile finanziare altri progetti, appositamente in corso di valutazione, già a partire dai primi mesi del prossimo anno”.

In Umbria finanziamenti in arrivo per due comuni del Trasimeno (Città della Pieve e Panicale), per uno nella Media Valle del Tevere (Massa Martana) e per due nel Ternano (Montecastrilli e Stroncone).

Questo il dettaglio dei finanziamenti concessi.

Al Comune di Città della Pieve sono stati destinati 700mila euro (è previsto un cofinanziamento di 300mila euro da parte dell’amministrazione comunale) per il progetto di riqualificazione del campo sportivo pievese di via Fra Bartolomeo da Castel della Pieve. La rigenerazione dell’impianto prevede che poi potrà essere utilizzato per sport quali calcio, tiro con l’arco, atletica leggera, judo, cricket, oltre che per le attività sportive scolastiche.

Per Fratta Todina, invece, arriveranno 620mila euro, per il completamento e l’adeguamento del campo sportivo di via Tuderte intitolato a Ilario Castagner.

Un finanziamento di 700mila euro è destinato a Montecastrilli, per il completamento e la rigenerazione di impianti sportivi nel capoluogo.

Il campo di calcio di via Lenin a Tavernelle di Panicale, invece, avrà un finanziamento di 442.500 euro, finalizzato al completamento ed all’adeguamento. Il Comune interverrà con un cofinanziamento di 227.500 euro.

Infine, 528.820,40 euro se li è aggiudicati il Comune di Stroncone per l’adeguamento e la realizzazione di impianti sportivi.