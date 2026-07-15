Bandecchi show in consiglio "Massa di froci" - Video - Tuttoggi.info

Ancora Bandecchi show in consiglio comunale e, come spesso accade, non per motivi inerenti alla politica. Durante una discussione sulla votazione di un atto nella seduta di oggi 15 luglio, il sindaco Bandecchi ha appoggiato una mano sulla spalla della presidente Sara Francescangeli che si è rivolta al dominus: “La prego di non appoggiare più la mano sulla mia spalla perché questo gesto è stato oggetto di molte polemiche e critiche pesanti”.

Bandecchi show

Stupito dalle parole della Francescangeli, Bandecchi ha replicato a modo suo: “Chiedo scusa, non capiterà mai più. È un gesto amicale molto sereno – ha detto il sindaco – Normalmente quando mi piace una donna gliela poggio da altre parti le mani”. Un’imbarazzatissima Francescangeli ha risposto: “Lo avevo interpretato come un gesto amicale, ma è stato oggetto di critiche”. Bandecchi, forse credendo di non essere udito ha chiosato: “Qui è una massa di froci”.