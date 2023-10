Bandecchi "Rinuncio a PalaTerni, preferisco fare il presidente del consiglio" - Video - Tuttoggi.info

Bandecchi 'regala' a Salini la gestione del PalaTerni per evitare altri conflitti di interessi. E punta dritto al Governo

“Ho regalato e devo regalare la mia società per la gestione del Pala Terni a Salini e lui farà all’interno del palazzetto quello che desidera far: gli passo anche tutto quello che ho già pagato e progettato” – è quanto dichiarato dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, in un video su Facebook, dove spiega il motivo che lo avrebbe indotto a rinunciare alla gestione del PalaTerni per il solito ‘conflitto di interessi’ evocato dalle opposizioni, in particolare da FdI. Bandecchi spiega ancora: “I soliti signori (riferendosi a Orlando Masselli) hanno iniziato a rompere i coglioni con il conflitto di interessi e allora, siccome io preferisco fare il sindaco e il presidente del consiglio tra 3 anni e 11 mesi, allora io continuo a fare politica”.