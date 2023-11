Bandecchi "Non ho fiducia nella magistratura italiana" | Sfogo su PalaTerni e Liberati - Tuttoggi.info

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi "Oggi ci troviamo addirittura ministri che vanno a processo, non mi fido dei magistrati"

A margine del consiglio comunale di oggi, 20 novembre, il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, è intervenuto per fatto personale, parlando a tutto campo di magistratura, palazzetto dello sport e stadio. “Non ho fiducia nella magistratura italiana” – ha tuonato Bandecchi dalla poltrona di sindaco, “al palazzetto dello sport ci faccio la convention programmatica di AP a gennaio, poi rimarrà chiuso a lungo” – ha detto sul PalaTerni e, sullo stadio “Liberati”: “Questo comune tra due anni non rifarà lo stadio alla Ternana, quindi non sarà possibile neanche giocarci”.

Bandecchi “Non ho fiducia nella magistratura italiana”

“Sulla questione dell’incompatibilità vorrei precisare che certe cose non le ho fatte perché non avevo nessuna intenzione di andarmi a fare giudicare da un giudice: ho sempre sostenuto che non mi fido della magistratura, non ho fiducia nella magistratura italiana, non l’ho mai avuta” – parola del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che aggiunge: “Capisco che la destra e la sinistra si trovino oggi a condividere i pareri dei giudici: per me la politica si è svenduta 30 anni fa alla magistratura, quando hanno levato l’immunità parlamentare, quando hanno deciso che i magistrati erano quelli che tracciavano le linee. Oggi ci troviamo addirittura ministri che vanno a processo. Io non mi fido della magistratura, non mi fido soprattutto dopo i casi noti a tutti: qualcuno ci ha pure scritto due libri dove dice che chi viene preso di mira dalla magistratura pagherà fino in fondo”.

Bandecchi, il palazzetto e lo stadio

“Ho lasciato il palazzetto dello sport semplicemente perché il Prefetto mi ha detto che se avessi voluto un suo parere avrei dovuto fargli vedere il contratto firmato. Gli ho risposto che io non mando nessun contratto firmato, non me ne può fregare di meno di avere un parere dopo aver firmato un contratto e poi di avere un giudice, che per me è un uomo come tutti gli altri, non in grado di giudicarmi – continua a spiegare Bandecchi – Ho lasciato la Ternana con dispiacere, pensando che potevo anche tenermela, perché esistono sentenze che dicono che con la Ternana potevo usare lo stadio di Terni. Avete ottenuto quello che volevate, il palazzetto rimarrà chiuso, anzi ci farò io la convention programmatica il 27-28 gennaio pagando l’affitto a Salini, poi credo che starà chiuso ancora mesi. Per quanto riguarda lo stadio, la Ternana ha un programma e tra 2 anni non credo che il Comune gli rifarà lo stadio, quindi non sarà più possibile neanche giocarci le partite”.