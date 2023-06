Bandecchi "Mussolini ha fatto cose buonissime" | Sì al nucleare, ai bordelli e al gay pride - Tuttoggi.info

Bandecchi scatenato a "La Zanzara" di Cruciani e Parenzo il giorno dell'elezione a sindaco di Terni. Ascolta l'audio

“Mussolini ha fatto cose buonissime, ha inventato le pensioni, ha inventato la sanità per tutti. Poi si è alleato con Hitler e ha fatto puttanate immense” – parola di Stefano Bandecchi, intervistato da “La Zanzara”, condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, il giorno della vittoria al ballottaggio, 29 maggio, e l’investitura a sindaco di Terni. Vale la pena ricordare che il primo sistema di garanzie pensionistiche – destinato ai soli impiegati del pubblico e ai militari – è del 1895, governo Crispi. Tre anni dopo il governo Pelloux estenderà le coperture a una serie di categorie lavorative e fonderà il primo istituto antenato dell’Inps. Infine nel 1919, governo liberale di Vittorio Emanuele Orlando, il sistema viene “imposto a tutte le aziende come obbligatorio: da quel momento tutti i lavoratori italiani ebbero per diritto la pensione”. Per quanto riguarda la sanità pubblica poi giova ricordare che fu nel 1888, con la legge sull’igiene e la sanità pubblica, a dare avvio alla sanità pubblica. Lo stato estese il proprio controllo sulle Opere Pie. Nel 1910 nacque la Cassa di maternità obbligatoria e, nel 1912, fu la volta dell’Istituto Nazionale delle Assicurazione (INA).

Conflitto di interessi, bordelli e utero in affitto

“Voglio continuare a lavorare e ad essere attaccato come evasore fiscale e sul conflitto di interessi, non mollo niente”. Cruciani provoca Bandecchi: “A Terni si potrebbe fare il primo bordello d’Italia? Sarebbe straordinario”. Bandecchi: “Se l’utero in affitto per voi è possibile, allora sarà anche possibile riaprire i bordelli evidentemente, e lo stato italiano dovrebbe assumere un milione di donne per fargli partorire un milione di bambini l’anno, dato che siamo sulla strada dell’estinzione. Se la sinistra vuole parlare di utero in affitto con me trova una porta aperta, però si devono ricordare che poi le porte sono tante”. Cruciani: “Secondo me i bordelli sono una cosa civile”. Bandecchi: “Personalmente io non ho problemi, ho sempre pensato che siano una cosa civile”.

“Gay pride a Terni? Lo finanzio”

Cruciani insiste: “Farebbe fare il gay pride a Terni?”. Bandecchi: “Il gay pride a Terni possono farlo tranquillamente e serenamente, anzi mi diverte, non ho nessun problema con i gay. Lo finanzio anche il gay pride se lo vogliono fare”.

Centrali nucleari, Bandecchi “La farei anche a Terni”

“Le centrali nucleari le farei a Terni e da ogni parte, semplicemente perché le abbiamo in Svizzera e in Francia e se saltano per aria, credo che anche a Palermo avrebbero problemi, quindi non so quale sia il problema. Poi abbiamo tanto Appennino disabitato e deserto”.