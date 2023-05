Bandecchi proclamato sindaco: "Terni laboratorio per l'Italia giusta" | In sala anche Latini - Tuttoggi.info

Bandecchi è ufficialmente il sindaco di Terni; la cerimonia di proclamazione: "La nostra politica porterà benessere".

Mercoledì 31 maggio si è tenuta la cerimonia di proclamazione del nuovo sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che ha ha vinto il ballottaggio con oltre 3.000 preferenze di scarto rispetto al candidato del centrodestra e assessore al Bilancio della giunta Latini, Orlando Masselli.

“Credo che questo sia solo l’inizio”, ha esordito a Palazzo Spada il sindaco Bandecchi. “Finora abbiamo cercato il modo per prendere il biglietto giusto; adesso abbiamo il biglietto: un biglietto per fare bene, per mettere la nostra energia, la nostra forza, la nostra capacità al servizio dei cittadini ternani”.

“Dobbiamo far diventare le parole spese durante la campagna elettorale fatti concreti. I passaggi saranno difficili e complessi; a noi l’onore e l’onore di dare ai ternani ciò che abbiamo promesso e ciò che ci hanno chiesto”.

Bandecchi: “Sarà un percorso affascinante”

“Sarà un percorso affascinante, un cammino interessante. Terni diventerà un vero laboratorio per l’Italia giusta: è bello che questo nasca da una città che ha già offerto molto all’Italia, e continuerà a farlo attraverso un’azione politica equilibrata e fattiva. La nostra politica porterà benessere”.

Nel corso della cerimonia, poi, il sindaco ha invitato in sala consiliare il suo predecessore, Leonardo Latini, “che ha guidato questa città come meglio poteva, purtroppo combattendo all’interno delle sue stesse file con tante inimicizie. Latini – ha aggiunto Bandecchi – sarà per me un consulente esterno di grandissimo rilievo. Durante la campagna elettorale è stato un uomo silenzioso, delle istituzioni: vorrei che tutti i ternani lo apprezzassero per questo.

Latini: “In bocca al lupo al nuovo sindaco”

“Nel corso di questi anni difficili – ha dichiarato l’avvocato Latini – ho cercato di mettermi a disposizione della città, e con questo spirito proseguirò: è un piccolo contributo per Terni, con il senso di responsabilità di chi esce e vorrebbe che alcuni progetti andassero avanti. In bocca al lupo al nuovo sindaco e alla nostra comunità.”